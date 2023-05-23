«Знайте себе цену»: Бородина заговорила о замужестве после развода с Омаровым

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Рита Миронова
Рита Миронова 69 0

Ксения Бородина заговорила о замужестве после новости о новом романе

«Знайте себе цену»: Бородина заговорила о замужестве после развода с Омаровым

Фото: Instagram* / borodylia

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Телеведущая ранее сообщила о новом романе.

Телеведущая Ксения Бородина заговорила о желании выйти замуж после известий о новом романе.

«Когда замуж не берут, а очень хочется», — написала звезда в личном блоге.

После развода с Курбаном Омаровым 40-летняя знаменитость провела в одиночестве почти два года и вот, наконец, вновь обрела женское счастье.

Она высказала свое мнение относительно замужества, так как после новости о новом романе подписчиков стал интересовать этот вопрос. Раскрывать все карты Бородина не стала, но свое мнение по этой теме в целом высказала.

«Девочки, никогда не выпрашивайте предложение, всегда знайте себе цену. Цена вашего времени, вашей гордости слишком высока, чтобы вы тратили его (время — Прим. ред.) на людей, которые не готовы провести его с вами!» — подчеркнула знаменитость.

Звезда призвала женщин любить себя и не унижаться, пытаясь первыми «встать на колено». Телеведущая дважды выходила замуж: за Юрия Будагова и Курбана Омарова, от первого брака у нее родилась дочь Маруся, а от второго — Теона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина впервые после развода призналась — она закрутила новый роман.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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