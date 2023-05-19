Ксения Бородина рассекретила новый роман: «Я сделала свой выбор!»

Телеведущая призналась, что только в отношениях с этим мужчиной обрела внутреннее спокойствие и гармонию с собой. Кто он?

Телеведущая Ксения Бородина впервые после развода призналась — она закрутила новый роман. О том, кто растопил сердце знаменитости после тяжелого расставания, она поделилась с психологом Марком Бартоном на его YouTube-канале.

«У меня есть общение, которое не демонстрирую, и мне в нем хорошо. Что будет дальше, не знаю. Я проживала период, когда принимала цветы в огромном количестве. И сделала выбор в пользу человека, который просто дал колоссальную поддержку, плечо. Это то, что мне было очень необходимо. Много душевности во всем этом», — рассказала Бородина.

По ее ощущениям, сейчас с ней рядом именно тот человек, которого она и хотела видеть рядом с собой. Тот, благодаря кому она чувствует спокойствие, умиротворение, гармонию. Все это располагает Бородину к диалогам, открытости к партнеру.

«Я на самом деле очень успокоилась. Потому что важно, кто с тобой рядом. Я с ним с открытым сердцем. И самое главное — с открытым сердцем с собой. Важно с собой договариваться, себя любить. Тогда мир играет другими красками, как бы это ванильно ни казалось», — подытожила она.

Бородина была замужем дважды. Впервые она связала себя узами с бизнесменом Юрием Будаговым. От него в 2009 году родила дочку Марусю. А спустя два года семья распалась. Вторым мужем знаменитости стал Курбан Омаров. Вместе они были шесть лет. В семье родилась дочка Теона. Но летом 2021 года союз рухнул. Супруги расстались не на самых позитивных нотах. Спустя время Бородина призналась — она не смогла простить многочисленные измены партнера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончился роман Ксении Бородиной с итальянцем в 16 лет.