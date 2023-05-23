Зачистка диверсантов: что происходит в зоне КТО в Белгородской области

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Украинских диверсантов в Белгородской области зачищают подразделения Минобороны

Фото, видео: Силантьев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Ситуация находится под полным контролем властей.

В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.

Его ввели для ликвидации украинских диверсантов, которые вторглись в регион накануне. Зачистку проводят подразделения Минобороны и других силовых структур. О происходящем к этой минуте из зоны КТО передает корреспондент Александр Сафиулин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в регионе работают сотрудники Росгвардии, ФСБ, пограничники, а также Вооруженные силы РФ. Ситуация находится под полным контролем.

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