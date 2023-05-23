Зачистка диверсантов: что происходит в зоне КТО в Белгородской области
Украинских диверсантов в Белгородской области зачищают подразделения Минобороны
Фото, видео: Силантьев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru
Ситуация находится под полным контролем властей.
В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
Его ввели для ликвидации украинских диверсантов, которые вторглись в регион накануне. Зачистку проводят подразделения Минобороны и других силовых структур. О происходящем к этой минуте из зоны КТО передает корреспондент Александр Сафиулин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в регионе работают сотрудники Росгвардии, ФСБ, пограничники, а также Вооруженные силы РФ. Ситуация находится под полным контролем.
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