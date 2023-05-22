Песков: Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее информацию о событиях под Белгородом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что на месте работают сотрудники Росгвардии, ФСБ, пограничники, а также Вооруженные силы РФ. Ситуация находится под полным контролем.

«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему [Владимиру Путину] о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно», — подчеркнул Песков.

По его словам, главная цель украинских террористов сейчас — отвлечь внимание от Артемовска, а также минимизировать политический эффект от потери города Киевом.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.