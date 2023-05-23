Ход действий не изменит: в США высказались о поставках F-16 на Украину
Госдеп: Поставки F-16 для ВСУ являются приоритетом США
Фото, видео: Reuters / Thaier Al-Sudani; 5-tv.ru
Бить с помощью истребителей по целям внутри России в Вашингтоне запретили.
Поставки Киеву истребителей F-16 и обучение украинских летчиков — приоритет для США. Об этом заявили в Госдепе.
При этом там добавили, что не поощряют удары с помощью этих самолетов по целям внутри России. Ответственность же за подобные действия, если такое все же случится, будет нести лишь Украина.
В свою очередь глава Военно-воздушных сил США сообщил, что передача самолетов займет в лучшем случае несколько месяцев и кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что для того чтобы подготовить украинских военных к управлению западной военной авиационной техникой, вроде американских истребителей F-16, необходимо потратить несколько лет обучения.
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