Нужно несколько лет: почему поставки западной техники бесполезны для ВСУ
Старший лейтенант Матюшин: поставки военной техники с Запада бесполезны для ВСУ
Фото: Лысцева Марина / ТАСС
Пилот может уничтожить такой самолет, чем нанесет серьезный имиджевый урон производителю.
Для того чтобы подготовить украинских военных к управлению западной военной авиационной техникой, вроде американских истребителей F-16, необходимо потратить несколько лет обучения. Об этом URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин.
Как отмечает эксперт, такой длительный период обучения связан с тем, что техника Запада слишком компьютеризирована. А для участия пилота в боевых действиях необходимо, чтобы он умел на них правильно летать. А если будет принято решение пройти ускоренные курсы, то все приведет к тому, что пилот превратиться в мишень.
«Он угробит этот самолет, чем нанесет имиджевый урон производителям этих же самолетов F-16. Как это уже случилось с зенитно-ракетными комплексами Patriot. Их поставили на Украину, прилетели наши ракеты и в итоге уже часть (американских ЗРК — прим. редакции) уничтожена», — объясняет Матюшин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Европа затягивает передачу F-16 Украине.
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