Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на теплоходе в ХМАО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 84 0

При тушении пожара судно потеряло плавучесть и село корпусом на грунт.

Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на теплоходе в ХМАО

Фото: МТУ Ространснадзора по УФО

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На прогулочном теплоходе в Ханты-Мансийске произошел пожар. Об этом сообщает межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Уральскому федеральному округу.

Возгорание произошло на судне «РТ-3772» на реке Обь, недалеко от поселка Зенкова.

«Один человек погиб, пятеро пострадали — все они доставлены в местную больницу с ожогами разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что при тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь.

Началась проверка, выясняются причины пожара и затопления теплохода.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Ленобласти и Воронеже потушили крупные пожары на складах.

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