Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на теплоходе в ХМАО
При тушении пожара судно потеряло плавучесть и село корпусом на грунт.
Фото: МТУ Ространснадзора по УФО
На прогулочном теплоходе в Ханты-Мансийске произошел пожар. Об этом сообщает межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Уральскому федеральному округу.
Возгорание произошло на судне «РТ-3772» на реке Обь, недалеко от поселка Зенкова.
«Один человек погиб, пятеро пострадали — все они доставлены в местную больницу с ожогами разной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Также известно о том, что при тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь.
Началась проверка, выясняются причины пожара и затопления теплохода.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Ленобласти и Воронеже потушили крупные пожары на складах.
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