Огненные кадры: в Ленобласти и Воронеже потушили крупные пожары на складах

Эфирная новость 21 0

В Ленобласти и Воронеже потушили крупные пожары на складах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andreas Rosar; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Пожарные сражались с огнем в течение нескольких часов.

Огромный столб огня наблюдали жители Ленинградской области и южных районов Петербурга. В районе Колпино произошел крупный пожар на территории овощного склада. Загорелся ангар, в котором хранились деревянные паллеты. И очень быстро пламя вырвалось наружу, охватывая все на своем пути.

 

Площадь пожара в итоге составила более трех тысяч квадратных метров. Причины возгорания еще предстоит выяснить. Вначале было предположение, что сдетонировали газовые баллоны. Но эту информацию в МЧС опровергли.

Похожий пожар тушили этой ночью в Воронеже. Там загорелся склад, на котором хранилась продукция из пластика. Огромный столб багрового дыма поднимался на сотни метров вверх и был виден из всех районов города. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Но на то, чтобы справиться с огнем, потребовалось несколько часов.

 

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.94
0.03 86.50
0.22
Всему свое время: китайский совет дня на вторник, 23 мая

Последние новости

9:15
Выбирался из горящего авто со сломанной ногой: ДТП с такси в Волгограде
9:01
Огненные кадры: в Ленобласти и Воронеже потушили крупные пожары на складах
8:49
Собираем вещи: климатолог допустил перенос столицы России в Сибирь
8:35
Российские бойцы показали трофейные шевроны националистов и наемников в Артемовске
8:35
Опасный силикон: врач рассказал, чем опасна большая искусственная грудь
8:23
Главы МИД Венгрии и ФРГ поругались в Брюсселе из-за Украины

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023