Огненные кадры: в Ленобласти и Воронеже потушили крупные пожары на складах

Пожарные сражались с огнем в течение нескольких часов.

Огромный столб огня наблюдали жители Ленинградской области и южных районов Петербурга. В районе Колпино произошел крупный пожар на территории овощного склада. Загорелся ангар, в котором хранились деревянные паллеты. И очень быстро пламя вырвалось наружу, охватывая все на своем пути.

Площадь пожара в итоге составила более трех тысяч квадратных метров. Причины возгорания еще предстоит выяснить. Вначале было предположение, что сдетонировали газовые баллоны. Но эту информацию в МЧС опровергли.

Похожий пожар тушили этой ночью в Воронеже. Там загорелся склад, на котором хранилась продукция из пластика. Огромный столб багрового дыма поднимался на сотни метров вверх и был виден из всех районов города. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Но на то, чтобы справиться с огнем, потребовалось несколько часов.