На Моргенштерна* составили протокол из-за отсутствия маркировки «иноагента»

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Алексей Панков
Алексей Панков 47 0

Артисту грозит крупный штраф. В настоящее время он находится за пределами РФ

На Моргенштерна* составили протокол из-за отсутствия маркировки «иноагента»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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На рэпера Алишера Моргенштерна* был составлен административный протокол. Артисту вменяют отсутствие маркировки «иноагент» в соцсетях. Материалы поступили в Савеловский районный суд. Дата рассмотрения дела пока не известна.

Максимальное наказание, которое грозит артисту, штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако, если его в течение года дважды привлекут по этой статье, то в таком случае против Моргенштерна могут завести уже уголовное дело о «злостном уклонении от исполнения обязанностей „иноагента“». В таком случае максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Артиста внесли в реестр иноагентов в мае 2022 года. Моргенштерн намеревался оспорить это решение, однако суд оставил его в силе. Сейчас музыкант проживает за пределами России.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Моргенштерн принял окончательное решение переехать в Дубай. Год назад артист начал продавать всю недвижимость и бизнес в России.

* — признан физлицом-иноагентов в РФ.

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