В Дубай навсегда: Моргенштерн распродает имущество и бизнес в России

Артист купил дом на берегу Персидского залива и возвращаться в РФ не намерен.

Моргенштерн принял окончательное решение переехать в Дубай. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал его брат Максим, пишущий музыку под псевдонимом Штерн. По его словам, Алишер уже распродал практически весь бизнес и недвижимость в России.

«Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно я полномочий не имею. Можете написать, что он оставил вместо себя меня — теперь я буду рвать музыкальные чарты в России. Если без шуток, то у брата своя аудитория, которая его любит, у меня — своя», — объяснил Штерн.

Он не стал углубляться в причины решения своего родственника переехать в дом на берегу Персидского залива, однако, как считает подруга Моргенштерна, блогер Кристина Босс, причина эмиграции более чем очевидна — нежелание объясняться перед правоохранительными органами.

«Да, я знаю, что Алишер распродает всю недвижимость и бизнес в России. Общество точно ничего не потеряет в связи с его отъездом. Наоборот, надеюсь, молодежь будет меньше сходить с ума — особенно парни, которые красят ногти. Эта мода пошла от него. А Морген будет скучать по России, безусловно», — считает блогер.

Накануне отъезда Моргенштерна в ОАЭ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что музыкант может торговать наркотиками в соцсетях. Артист отшутился в ответ на обвинения, однако после них все же покинул страну.

Информацию о переезде артиста на постоянное место жительства в Дубай подтвердили и в международной компании Premium Dubai, помогающей обеспеченным россиянам с документами и отдыхом в одном из крупнейших городов ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Моргенштерна не хочет возвращаться в Россию.