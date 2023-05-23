В Кремле заявили о необходимости продолжать СВО после событий под Белгородом

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Рита Миронова
Рита Миронова 88 0

На Белгородскую область 22 мая напали украинские диверсанты. В результате атаки пострадали восемь человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Специальная военная операция России должна продолжаться, чтобы впредь не допускать проникновения украинских диверсантов на территорию страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя происходящие в Белгородской области события.

22 мая на регион, а именно, на Грайворонский округ напали украинские боевики. В результате инцидента есть несколько погибших и пострадавших. Российские военнослужащие вытесняют противника с территории Белгородской области.

«То, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий», — заявил Песков на брифинге с журналистами.

Эти усилия, по его словам, проявлены, в том числе в спецоперации. Так Россия предотвратит возможные будущие проникновения врага, подобные вчерашнему. Об инциденте сразу же доложили президенту РФ Владимиру Путину.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ на протяжении нескольких часов обстреливали Белгородскую область.

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