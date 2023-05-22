Гладков: ВСУ на протяжении нескольких часов обстреливали Белгородскую область

Боевики ВСУ на протяжении нескольких часов вели обстрел Грайворонского округа под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские нацисты начали обстреливать Белгородскую область около девяти утра. В регионе сработала система противовоздушной обороны, в результате чего осколок одной из ракет угодил на территорию придомового участка в населенном пункте Антоновка.

«Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию», — отметил Гладков.

Губернатор Белгородской области добавил, что один из снарядов попал в частный дом в селе Козинка. На месте начался пожар. Два стоящих рядом дома пострадали. Обстрел с украинской стороны также спровоцировал горение на складе сена в районе села Гора-Подол.

Гладков подчеркнул, что противник для атаки задействовал также беспилотники. В Новой Таволжанке со вражеского дрона взрывное устройство было сброшено прямо на территорию жилого дома. К счастью, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ пытались убить 12-летнего мальчика в ДНР с помощью САУ Caesar.