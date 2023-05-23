На 64-м году жизни скончался звезда «Короля Лира» Александр Зайцев

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 6 561 0

Причиной смерти заслуженного артиста назвали продолжительную и тяжелую болезнь.

Фото, видео: ВКонтакте / Рязанский театр драмы; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На 64-м году жизни скончался актер Рязанского театра драмы Александр Зайцев. Руководитель пресс-службы театра Цыганкова Катерина в беседе с 5-tv.ru подтвердила трагическую новость и рассказала, что послужило причиной смерти артиста.

По словам Цыганковой, Зайцев скончался в результате продолжительной болезни. Последние полгода он практически не мог ходить и лежал дома.

«У него начались проблемы со здоровьем за неделю до спектакля, но, несмотря на тяжелое состояние, он до последнего был на сцене. Только когда он фактически не смог стоять его прям со сцены увезли на скорой. Он с октября лежал дома и вчера от нас ушел», — рассказала она.

В пресс-службе добавили, что Зайцев обладал волевыми качествами и до последнего не покидал зрителя. Никто не знал, каким именно недугом страдал артист, но можно сказать точно — он был на сцене до последней капли своих возможностей.

Зайцев служил Рязанскому театру с 1980 года. Коллеги отметили, что он обладал исключительным талантом и обаянием, а его работы всегда оставались замечены на различных театральных фестивалях. В театре добавили, что Зайцев во многом являлся лицом их рязанской сцены.

Александр запомнился зрителю своей игрой в спектаклях «Король Лир» по Уильяму Шекспиру, «Бешеные деньги» по Александру Островскому и многим другим. За вклад в культурное наследие он был удостоен почетного звания заслуженного артиста России.

Также Зайцев играл в кино. Среди его известных работ фильмы «Почтальон», «Судьбы загадочное завтра» и другие.

Ранее 5-писал, что скончалась звезда «Гостьи из будущего» Мария Стерникова.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.94
0.03 86.50
0.22
Всему свое время: китайский совет дня на вторник, 23 мая

Последние новости

15:24
Минобороны: Киев перешел к террористическим методам после поражения в Артемовске
15:22
Наполняла жизнь любовью: Пэрис Хилтон сообщила о смерти собаки
15:18
Якутянина приговорили к 21 году колонии за серию убийств 30-летней давности
15:14
Путешествия вернулись: когда в России заработает электронная туристическая виза
15:12
ВСУ были разгромлены при попытке вернуть позиции на краснолиманском направлении
15:05
Минобороны показало кадры уничтожения укронационалистов в Белгородской области

Сейчас читают

Перенесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа
Подполковник Марочко раскрыл, как ВСУ могут прорвать оборону в Запорожской области
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023