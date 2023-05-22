Скончалась звезда «Гостьи из будущего» Мария Стерникова

Стало известно, что актриса Мария Стерникова скончалась в собственной московской квартире на 80-м году жизни. Об этом сообщил «MK». Причина смерти звезды фильма «Гостья из будущего» не называется.

Уточняется, что последние несколько лет знаменитость страдала потерей памяти. Несколько раз были зафиксированы случаи ее пропажи после выхода на прогулку. Примечательно, что Мария ушла из жизни на следующий день после празднования своего дня рождения.

Мария Стерникова стала широко известна советскому и российскому зрителю благодаря работам в кино. В том числе, она принимала участие в съемках картины «Гостья из будущего». В 1971 году она родила Александра Носика, который пошел по ее стопам и стал известным актером сериалов.

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