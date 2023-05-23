Якутянина приговорили к 21 году колонии за серию убийств 30-летней давности

Житель Якутии был приговорен к 21 году колонии строгого режима за серию изнасилований и убийств 30-летней давности. Об этом сообщил Следственный Комитет (СК) РФ по республике.

Мужчину, которому сейчас 62 года, признали виновным в умышленном убийстве с целью сокрытия другого преступления, сопряженное с изнасилованием. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В материалах дела сообщается, что преступления осужденный совершал с февраля 1983 года по декабрь 1994-го на территории Ленского и Мирнинского районов Якутии. Жертвами якутянина стали три девочки четырех, пяти и девяти лет. Мужчина подбирал их по дороге на своем автомобиле, отвозил в лес, насиловал и убивал. Тела детей не удалось найти до сих пор.

«Расследование каждого из уголовных дел, в последующем соединенных в одно производство, представляло особую сложность ввиду того, что с момента совершения преступлений прошло значительное количество времени, а тела детей не удалось найти до сих пор», — отметили в СК.

Когда правоохранительным органам удалось установить личность преступника, он уже отбывал наказание за убийства и преступления против половой неприкосновенности малолетних девочек. Также следователи смогли доказать причастность мужчины к убийствам и изнасилованиям двух женщин.

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