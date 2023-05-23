Почему людям сложно накопить крупную сумму — мнение финансиста

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Алексей Панков
Алексей Панков 41 0

Эксперт Янбаева назвала распространенные ошибки при накоплении денег

Почему людям сложно накопить крупную сумму — мнение финансиста

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Специалист назвала самые распространенные ошибки.

Россияне не могут накопить большую сумму денег, потому что не ставят себе конкретных целей. Об этом изданию Газета.ру заявила финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева.

По мнению специалиста, зачастую люди стараются скопить «заначку» на черный день. Однако их мозг отказывается воспринимать такую абстрактную цель.

«Нужны четкие и конкретные задачи: на что копим, какую сумму и к какому сроку. Иначе все накопленное будет раз за разом незаметно тратиться на неизвестно что», — отметила финансист.

В то же время неправильно будет ставить себе жесткие рамки. Это может привести к нервным срывам и стрессу.

Янбаева считает, что одна из основных ошибок — отсутствие системности. Нередки ситуации, когда часть накопленного приходится тратить на форс-мажорные обстоятельства. Вместо того чтобы продолжить, человек начинает корить себя и перестает копить совсем.

«Естественно, результат будет лучше, если откладывать понемногу, но каждый месяц, чем по 50% с больших поступлений раз в квартал или в полгода. Но если ситуация сложилась так, что пришлось временно прервать накопления, не стоит расстраиваться и бросать процесс», — уверена эксперт.

Также необходимо вести четкий контроль доходов и расходов. Когда зарплата небольшая, может создаться ощущение, что откладывать нечего. Однако зачастую это не так. Кроме того, не стоит забывать и про уровень финансовой грамотности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ключевых составляющих финансовой грамотности.

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Почему людям сложно накопить крупную сумму — мнение финансиста

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