Финансовая грамотность: какие правила нужно соблюдать для привлечения денег

Министерство финансов и Центробанк РФ направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений. Предполагается, что документ предоставит россиянам больше возможностей для накопления денег и получения дополнительного дохода. На этом фоне URA.RU решило напомнить о ключевых составляющих финансовой грамотности.

Почему важно быть финансово грамотным

Чтобы не сталкиваться с финансовыми проблемами, нужно уметь правильно распоряжаться деньгами. В частности, избегать ненужных трат, ежемесячно откладывать и не брать лишних займов. Набор способствующих этому знаний и навыков как раз и называют финансовой грамотностью.

«Финансовая грамотность — это важнейший навык, которым должен обладать каждый для достижения финансовой стабильности и роста. Чтобы экономить, накапливать и увеличивать доход, люди должны научиться составлять бюджет, экономить, разумно инвестировать и избегать долгов», — рассказала кандидат экономических наук Лилия Алеева.

Основные принципы финансовой грамотности

Американские аналитики из компании Ramsey Solutions выделили три главных правила, которые соблюдают финансово грамотные люди.

Нужно вести ежемесячный бюджет. Речь идет о фиксировании своих доходов и расходов, а также об умении анализировать эти данные. Нужно создавать «подушку безопасности». Это накопления, которые помогут пережить сложный период. Например, при внезапной потере работы. Нужно делать инвестиции — речь идет не только об игре на фондовом рынке, но и о вкладывании денег в свое образование, страховке и пенсионных отчислениях.

Как вести бюджет

Все проще, чем многие думают. Для начала нужно завести тетрадь, таблицу в Excel или специализированное приложение. Что бы вы не выбрали, дальше нужно разделить свои траты на две категории. Фиксированные расходы — это плата за аренду, ипотеку, кредиты и коммунальные услуги. И переменные — это еда, транспорт, одежда, развлечения и все остальное.

Далее каждые три месяца нужно сопоставлять сумму затрат и полученный доход. Если расходы больше — их придется урезать. Стремиться нужно к формуле 50-30-20. 50% бюджета должно уходить на фиксированные расходы, 30% — на переменные и 20% нужно откладывать.

Куда инвестировать

Цель инвестиций — увеличение дохода. При этом многие забывают, что он еще бывает пассивным. Хотя о нем стоит подумать в первую очередь. Например, открыв сберегательный счет и настроив его автоматическое пополнение с каждой зарплаты. Со временем это позволит обзавестись внушительной суммой. Второй распространенный источник пассивного дохода — сдача в аренду неиспользуемого имущества.

Также можно заняться инвестициями на фондовом рынке. Только для этого нужно найти надежного брокера. Прибыль на бирже можно получить с помощью продажи ценных бумаг, купонных выплат по облигациям и дивидендам.

Осторожнее с кредитами

Эксперты советуют брать деньги в долг у банков только при покупке недвижимости, вложении средств в бизнес или для инвестиций в себя. Если вы задумываетесь о том, чтобы приобрести кредитную карту, то сравните условия всех банков и выберите тот, который вам больше подходит. Чем выше ваш кредитный рейтинг, тем более выгодные предложения вы получите.

Ранее 5-tv.ru писал, о том продолжат ли россияне инвестировать в доллар и евро.