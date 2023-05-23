Копия сына от Фриске: Шепелев показал подросшего ребенка от новой жены
Младший сын Шепелева стал поразительно похож на сводного брата
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
У шоумена Дмитрия Шепелева два сына от разных женщин, однако мальчики поразительно похожи друг на друга.
Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в социальных сетях фотографию сына Тихона, который родился в браке с Екатериной Тулуповой.
Это вызвало бурную реакцию в сети, ведь тот сильно похож на Платона — сына шоумена от покойной Жанны Фриске.
На снимке маленький Тихон гуляет с Шепелевым по поляне и собирает одуванчики. Интернет-пользователи заметили поразительное сходство мальчика со сводным старшим братом.
«Сын ваш — копия Платона»;
«Очень похож с Платоном младший», — написали люди в комментариях под фотографиями.
Старшего сына, рожденного в отношениях с Фриске, Шепелев редко показывает публике. Он оберегает мальчика от посторонних глаз, однако дает ему возможность делать выбор самостоятельно.
При этом Платон, скорее всего, не особо любит фотографироваться. После смерти певицы в 2015 году шоумен забрал сына к себе в тайне от ее родственников. Мальчику было всего два года, когда его мама умерла от рака.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит на могиле Жанны Фриске.
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