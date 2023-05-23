Больше не «Siu!»: Роналду не нравится в Саудовской Аравии

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 56 0

Футболист Криштиану Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»

Больше не «Siu!»: Роналду не нравится в Саудовской Аравии

Фото: STR/ ТАСС

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Обладатель пяти «Золотых мячей» хочет покинуть арабскую страну. Из-за этого он может потерять большие деньги.

Португальский футболист Криштиану Роналду изъявил желание покинуть саудовскую команду «Аль-Наср».

Нападающий недоволен инфраструктурой, которую может дать страна. Об этом изданию Mundo Deportivo рассказал источник из окружения Криштиану.

Роналду считает, что инфраструктуру Саудовской Аравии сильно отстает от современных стандартов. По этой причине Криштиану хочет подыскать для себя клуб в Европе или на другом континенте.

Если Роналду все же покинет «Аль-Наср» то он будет вынужден заплатить большую неустойку. Его контракт с саудовским клубом действителен еще два года.

За «Аль-Наср» Роналду провел 17 матчей и оформил 13 голов. Сейчас его команда находится на втором месте в турнирной таблице. До конца чемпионата осталось три матча. Разница с первым местом всего три очка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Криштиану Роналду опроверг слухи о разладе в отношениях с Джорджиной Родригес.

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