Путин вручил жене Рамзана Кадырова награду «Мать-героиня»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 145 0

Путин вручил знаки отличия матерям-героиням Людмиле Бадмаевой и Медни Кадыровой

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Супруга главы Чеченской Республики воспитывает 13 детей.

Президент России Владимир Путин вручил сегодня, 23 мая, в Кремле знаки отличия к почетному званию «Мать-героиня».

Награды достались Людмиле Бадмаевой из Бурятии, которая воспитывает десять детей, а также супруге главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадыровой. Женщина воспитывает 13 детей.

«Рад приветствовать в этом зале Людмилу Николаевну Бадмаеву и Медни Мусаевну Кадырову, удостоенных звания «Мать-героиня», — сказал Путин.

Церемония прошла 23 мая в рамках вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Путин вручил госнаграды в Кремле. Среди награжденных, в частности, директор Музея Победы Александр Школьник. Он отметил, что считает большой честью получить знак отличия и добавил, что всегда будет стоять на защите исторической правды.

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