«Мы чествуем выдающихся граждан России»: Путин вручает госнаграды в Кремле

Владимир Путин вручает государственные награды за подвиги в Кремле
Фото, видео: 5-tv.ru
Глава государства оценил подвиги граждан нашей страны по достоинству.
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 мая, вручает государственные награды в Кремле.
«Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносит заметный, яркий вклад в развитие нашего государства», — заявил Путин.
По его словам, благодаря героям создается история достижений России, которой все восхищаются и гордятся. Также глава государства напомнил, что при помощи подвигом граждан происходит укрепление основы для движения вперед.
Также Путин особенно выделил работу главы Конституционного суда Валерия Зорькина.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин поздравил российских солдат с полным освобождением Артемовска.
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