«Мы чествуем выдающихся граждан России»: Путин вручает госнаграды в Кремле

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 131 0

Владимир Путин вручает государственные награды за подвиги в Кремле

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Награды Победы Спецоперация

Глава государства оценил подвиги граждан нашей страны по достоинству.

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 мая, вручает государственные награды в Кремле.

«Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносит заметный, яркий вклад в развитие нашего государства», — заявил Путин.

По его словам, благодаря героям создается история достижений России, которой все восхищаются и гордятся. Также глава государства напомнил, что при помощи подвигом граждан происходит укрепление основы для движения вперед.

Также Путин особенно выделил работу главы Конституционного суда Валерия Зорькина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин поздравил российских солдат с полным освобождением Артемовска.

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