Глава Белгородской области опроверг информацию о заходе новой ДРГ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 83 0

Губернатор Белгородской области Гладков: никакого захода новой ДРГ не было

Глава Белгородской области опроверг информацию о заходе новой ДРГ

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Гладков призвал не верить паническим слухам, распространяемым в соцсетях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о заходе новой диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона.

В своем Telegram-канале он сообщил об обстрелах с украинской стороны населенных пунктов Борисовского района: хутора Лозовая Рудка, сел Богун-Городок и Цаповка. Однако диверсанты на территорию не проникали, подчеркнул глава региона.

«Некоторые Telegram-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают. Будет меняться обстановка — сразу буду держать вас в курсе», — написал Гладков.

Он добавил, что никто из мирных жителей в результате обстрелов не пострадал, повреждений нет.

Накануне в Грайворонский район Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, для ликвидации которой была объявлена контртеррористическая операция. Атаке диверсантов предшествовал многочасовой артиллерийский обстрел региона, в результате которого пострадали восемь мирных граждан. Также из-за прилетов снарядов в ряде населенных пунктов были повреждены жилые дома и произошли пожары.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Минобороны РФ заявили, что Киев перешел к тактике террористических акций против мирного населения после поражения в Артемовске.

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Глава Белгородской области опроверг информацию о заходе новой ДРГ

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