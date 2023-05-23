Минобороны: Киев перешел к террористическим методам после поражения в Артемовске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 96 0

В ходе контртеррористической операции в Белгородской области были уничтожены более 70 украинских боевиков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Киевский режим после поражения в Артемовске перешел к тактике террористических акций против мирного населения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на ежедневном брифинге.

«Двадцать второго мая после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска „Козинка“, а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации», — сказал он.

По словам Конашенкова, в ходе объявленной контртеррористической операции (КТО) войска Западного военного округа заблокировали и разгромили подразделения украинских войск, уничтожив более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки боевиков были отброшены на территорию Украины.

Накануне в Грайворонский район Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, для ликвидации которой была объявлена КТО. Атаке диверсантов предшествовал многочасовой артиллерийский обстрел территории региона, в результате которого пострадали восемь мирных граждан. Также из-за прилетов снарядов в ряде населенных пунктов были повреждены жилые дома и произошли пожары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле заявили о необходимости продолжать спецоперацию после событий под Белгородом.

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