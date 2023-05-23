Можно умереть: назван список самых опасных диет

Врачи предупреждают: иногда желание согнать вес может привести к фатальным последствиям.

Существует множество способов избавиться от лишних килограммов, однако некоторые из них могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом изданию Газета.ру заявил токсиколог Михаил Кутушов.

Один из самых опасных методов — это, безусловно, прием препаратов, которые быстро убирают лишний вес. Употребление таких лекарств способно привести к смертельному исходу.

«Далее по вредности идет биохакинг — „взлом“ организма. Смысл биохакинга сводится к изменению всех пищевых привычек. Часто предлагается пить только минеральную воду и другие жидкости. Естественно, вес будет уменьшаться, но при этом серьезно страдает обмен веществ, пищеварение, иммунитет, печень, желтый пузырь и так далее», — рассказал врач.

Кутушов также предупредил про опасность диет, которые несут в себе название продукта. К примеру: гречневая, пивная или макаронная.

Они не несут какой-либо пользы организму и точно не помогут полноценно похудеть. Жир действительно будет уходить, но состояние кожи и общего здоровья будет оставлять желать лучшего.

Токсиколог рассказал и про опасность лимонных и водных диет. Они отрицательно влияют на самочувствие человека и внешность. Кутушов подчеркнул, что низкокалорийные диеты так же опасны, как и водные.

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