Достичь желаемой формы: как правильно выбрать время для тренировок

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 50 0

Фитнес-тренер Максим Сливак назвал регулярность занятий главным фактором эффективной тренировки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша; 5-tv.ru

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Можно ли похудеть, если заниматься через день? Или важно делать тренировки дважды в сутки?

Фитнес-тренер и блогер Максим Сливак в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал, как достичь желаемой физической формы и какое время суток лучше выбрать для тренировок.

Так, эксперт пояснил, что определенного ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что все очень субъективно, и каждому человеку подходит разное время.

Например, благодаря утренним тренировкам можно запустить метаболизм и подготовить организм к активной деятельности на весь день. Ранняя разминка может помочь снять стресс и улучшить настроение.

Специалист отметил, что вечерняя тренировка, наоборот, подойдет для тех, кто активен во второй половине суток. Упражнения в это время помогут расслабиться после работы и улучшить качество сна.

Но самое важное правило заключается в том, что для достижения максимального эффекта спортом следует заниматься регулярно — в идеале, ежедневно.

«Если человек может выделить определенное время каждый день и следовать ежедневному графику, то это может быть более эффективно, чем случайные тренировки в разное время дня», — заявил Сливак.

Фитнес-тренер посоветовал новичкам начинать с небольших тренировок в любое время дня и постепенно увеличивать нагрузку. В конце концов вы сами поймете, когда вам комфортнее всего тренироваться, ведь единого правила для всех нет.

«Регулярность тренировок и правильное выполнение упражнений являются главными факторами для достижения результатов в фитнесе», — подытожил блогер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие занятия в бассейне помогут похудеть.

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