Ядовитый дым в Таллине: в Эстонии загорелось хранилище опасных отходов

После возгорания черный смог стал распространяться по городу.

Во вторник, 23 мая, в Эстонии начался крупный пожар. Пламя вспыхнуло в хранилище опасных отходов в районе Ласнамяэ в Таллине.

На месте происшествия были слышны взрывы. С улицы Суур-Сыямяэ в 17:49 поступило сообщение о пожаре на станции переработке отходов. Черный смог стал распространяться по столице Эстонии.

Полиция была вынуждена перекрыть дорогу, которая располагается параллельно взлетно-посадочной полосе аэропорта. При помощи специального крана службы быстрого реагирования начали тушить пожар.

Департамент по спасению заявил, что люди с места возгорания были эвакуированы. Пострадавших нет. Граждан, которые живут рядом с эпицентром возгорания, призвали не открывать окна и стараться не выходить на улицу.

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