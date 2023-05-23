Ядовитый дым в Таллине: в Эстонии загорелось хранилище опасных отходов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

В Эстонии загорелось хранилище опасных отходов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg; Telegram / kovals114@gmail.com;5-tv.ru

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После возгорания черный смог стал распространяться по городу.

Во вторник, 23 мая, в Эстонии начался крупный пожар. Пламя вспыхнуло в хранилище опасных отходов в районе Ласнамяэ в Таллине.

На месте происшествия были слышны взрывы. С улицы Суур-Сыямяэ в 17:49 поступило сообщение о пожаре на станции переработке отходов. Черный смог стал распространяться по столице Эстонии.

Полиция была вынуждена перекрыть дорогу, которая располагается параллельно взлетно-посадочной полосе аэропорта. При помощи специального крана службы быстрого реагирования начали тушить пожар.

Департамент по спасению заявил, что люди с места возгорания были эвакуированы. Пострадавших нет. Граждан, которые живут рядом с эпицентром возгорания, призвали не открывать окна и стараться не выходить на улицу.

Ранее 5-tv.ru писал, что сразу два здания загорелись в Красногвардейском районе Петербурга.

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