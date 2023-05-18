Сразу два здания горят в Красногвардейском районе Петербурга

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 213

На месте работают пожарные.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Сильный пожар вспыхнул сегодня утром в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, огонь распространился сразу на два четырехэтажных здания. Эксклюзивные кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На месте работают спасатели МЧС. Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

До этого, 14 мая, мощный пожар произошел в покрасочном цехе на заводе по производству дверей в Тольятти. По предварительным данным, причиной могло стать нарушение технологического процесса. Огонь распространился на площади на площади 20 тысяч квадратных метров, обрушилась часть кровли. Ликвидировали возгорание более 300 спасателей. Погибших и пострадавших, к счастью, не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что на улице Адмирала Ушакова в Москве произошел пожар в крупном ТЦ.

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