Сразу два здания горят в Красногвардейском районе Петербурга

Сильный пожар вспыхнул сегодня утром в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, огонь распространился сразу на два четырехэтажных здания. Эксклюзивные кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На месте работают спасатели МЧС. Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

До этого, 14 мая, мощный пожар произошел в покрасочном цехе на заводе по производству дверей в Тольятти. По предварительным данным, причиной могло стать нарушение технологического процесса. Огонь распространился на площади на площади 20 тысяч квадратных метров, обрушилась часть кровли. Ликвидировали возгорание более 300 спасателей. Погибших и пострадавших, к счастью, не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что на улице Адмирала Ушакова в Москве произошел пожар в крупном ТЦ.