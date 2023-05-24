Два человека погибли при крушении мотопараплана в Ленобласти

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Погибшие были профессионалами и уже давно занимались этим экстремальным видом спорта.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael; 5-tv.ru

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Испытательный полет закончился трагедией в Ленинградской области. Двое мужчин разбились, когда их мотопараплан рухнул на землю.

Известно, что погибшие были профессионалами и уже давно занимались этим экстремальным видом спорта. Но конкретно на этом летательном аппарате впервые поднялись в небо.

Они приобрели его совсем недавно и решили опробовать. В причинах катастрофы сейчас разбирается транспортная прокуратура.

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