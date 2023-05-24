Нужно учить историю: Джо Байден стал мемом из-за Великой депрессии

Американский лидер опозорился, перепутав исторические даты. Но и это еще не все.

Во время выступления президент США Джо Байден поблагодарил экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси за серьезный вклад в экономическое развитие страны, пишет News.ru.

Президент так увлекся хвалебными словами в адрес чиновницы, что случайно выразил благодарность и за помощь в спасении экономики во время Великой депрессии. Все бы ничего, да только этот мировой кризис случился практически 100 лет назад, когда Пелоси еще даже не родилась. Нэнси появилась на свет только в 1940 году, через год после окончания экономического переворота.

Джо Байден скорее всего имел ввиду не Great Depression, а Great Recession, то есть кризис 2008 года. Американский лидер в очередной раз продемонстрировал, что его сильно подводит память даже в самые ответственные моменты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден потерялся в Хиросиме на саммите G7.