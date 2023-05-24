Встретили с парадным расчетом: как проходит визит Мишустина в Пекин

Две страны расширяют сотрудничество по множеству направлений.

В Пекине в настоящее время обсуждают развитие партнерства России и Китая. Из нашей страны в столицу КНР приехала внушительная делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В центре внимания — расширение сотрудничества по многим перспективным направлениям. Среди них — авиа- и судостроениие, наука, исследования космоса. Корреспондент Алексей Лазуренко передает из китайской столицы.

Прямо сейчас кортеж премьер-министра России движется сюда — на Площадь Тяньаньмэнь. Михаил Мишустин возложит цветы к монументу героям китайской революции.

Часть официальной программы в Пекине, куда главу российского правительства пригласил Си Цзиньпин лично. Во время первого после переизбрания госвизита в Москву, председатель КНР призвал российского премьера теснее познакомиться со своим коллегой, премьером госсовета Ли Цяном.

Их знакомство состоялось вчера в Шанхае. Сегодня Цян встречал российского коллегу у восточного входа Дома народных собраний. Вместе с парадным расчетом и военным оркестром.

Лидеры государств поставили задачу: товарооборот между странами в следующем году должен быть равен 200 миллиардам долларов. Премьеры уверены: эта цифра может быть достигнута уже по результатам 2023-го.

Успех взаимоотношений — в торговле без ограничений. В результате этого, например, Россия стала для Китая основным поставщиком нефти.

Предусматривается расширение газопроводов из Сибири и транспортных потоков из южных, промышленных регионов Китая в северную и восточную Европу. Важное направление для Поднебесной, которые здесь называют новым Шелковым путем.

Двухсторонние связи — в особом приоритете. Что доказывает пакет подписанных сегодня соглашений. Среди документов — меморандум о торговле услугами. Продолжение взаимной политики в сфере финансов, медицины, туризма.

Ну а после возложения, Михаил Мишустин отравится в университет Цинхуа, чтобы пообщаться с китайскими и российскими студентами по обмену. Цинхуа — ведущий университет страны, который закончил в том числе и председатель Си Цзиньпин. Встречей с ним глава российского правительства завершает свой визит в Китай.