Встретили с парадным расчетом: как проходит визит Мишустина в Пекин

Эфирная новость 29 0

Мишустин приехал в Пекин для обсуждения сотрудничества с Китаем

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Астафьев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Две страны расширяют сотрудничество по множеству направлений.

В Пекине в настоящее время обсуждают развитие партнерства России и Китая. Из нашей страны в столицу КНР приехала внушительная делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В центре внимания — расширение сотрудничества по многим перспективным направлениям. Среди них — авиа- и судостроениие, наука, исследования космоса. Корреспондент Алексей Лазуренко передает из китайской столицы.

Прямо сейчас кортеж премьер-министра России движется сюда — на Площадь Тяньаньмэнь. Михаил Мишустин возложит цветы к монументу героям китайской революции.

Часть официальной программы в Пекине, куда главу российского правительства пригласил Си Цзиньпин лично. Во время первого после переизбрания госвизита в Москву, председатель КНР призвал российского премьера теснее познакомиться со своим коллегой, премьером госсовета Ли Цяном.

Их знакомство состоялось вчера в Шанхае. Сегодня Цян встречал российского коллегу у восточного входа Дома народных собраний. Вместе с парадным расчетом и военным оркестром.

Лидеры государств поставили задачу: товарооборот между странами в следующем году должен быть равен 200 миллиардам долларов. Премьеры уверены: эта цифра может быть достигнута уже по результатам 2023-го.

Успех взаимоотношений — в торговле без ограничений. В результате этого, например, Россия стала для Китая основным поставщиком нефти.

Предусматривается расширение газопроводов из Сибири и транспортных потоков из южных, промышленных регионов Китая в северную и восточную Европу. Важное направление для Поднебесной, которые здесь называют новым Шелковым путем.

Двухсторонние связи — в особом приоритете. Что доказывает пакет подписанных сегодня соглашений. Среди документов — меморандум о торговле услугами. Продолжение взаимной политики в сфере финансов, медицины, туризма.

Ну а после возложения, Михаил Мишустин отравится в университет Цинхуа, чтобы пообщаться с китайскими и российскими студентами по обмену. Цинхуа — ведущий университет страны, который закончил в том числе и председатель Си Цзиньпин. Встречей с ним глава российского правительства завершает свой визит в Китай.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.97
-0.20 86.20
-0.35
Лакомка или стаканчик: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

15:50
Терпение лопнуло: профессор напала с мачете на журналистов в США
15:47
Мощнейший за последние 50 лет: крупный шторм надвигается на американский остров
15:36
«Похитители» Рождества: на Украине решили перенести великий праздник
15:32
Пилоту сгоревшего в Шереметьево самолета грозит шесть лет колонии
15:27
Семьям погибших в спецоперации сотрудников МЧС выплатят по пять миллионов рублей
15:24
«Думала, пролетит — не получилось»: блогеры о Блиновской, Митрошиной, Лерчек

Сейчас читают

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу
В Российском союзе туриндустрии объяснили, как сэкономить на путешествии
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Скорбное бесчувствие»: почему Диана Гурцкая не плакала на прощании с мужем

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023