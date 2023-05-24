Тьма отступила: в Заполярье наступил самый длинный день

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«Полярные дни» наступили в Заполярье

Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; 5-tv.ru

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Специалисты называют такие условия экстремальными. А как переносят это местные жители?

Самый длинный день наступил в Заполярье. Солнце будет светить в Мурманске, Норильске и других северных городах круглые сутки, и скроется за горизонтом только в конце июля.

Медики называют такие условия экстремальными. Полярный день сбивает внутренние часы, которые природа регулирует за счет чередования темноты и света.

А это может приводить к апатии и раздражительности. Для хорошего настроения и самочувствия советуют соблюдать режим — стараться ложиться и вставать примерно в одно и то же время.

При этом засыпать лучше до 23:00. А перед сном включать лампы красного спектра, имитирующие закат. Местные жители говорят, в такое время их спасают светонепроницаемые шторы, жалюзи и плотная повязка на глаза.

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