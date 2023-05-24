Только в психбольницу? Что будет с волгоградским школьником, желавшим зарезать девочку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 176 0

Источник: школьник, пытавшийся зарезать одноклассницу в Волгограде, может попасть в психиатрическую клинику

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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В отношении школьника проводится проверка.

Школьник, который 23 мая пытался на последнем звонке порезать свою одноклассницу перочинным ножом, может быть отправлен в психиатрическую клинику. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что мальчик был задержан и сейчас рассматривается вопрос о его размещении в психиатрическую клинику. Также проводится проверка.

Накануне в распоряжении 5-tv.ru появились шокирующие кадры происшествия на последнем звонке в школе Волгоградской области.

Подросток стоял рядом с девочкой, но в какой-то момент достал перочинный ножик и бросился на девушку. Совершить задуманное он не смог. Остальные школьники смогли его удержать. В итоге пострадавшую увезли в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Неизвестно, что заставило молодого человека пойти на такой шаг. Ранее поведение молодого человека не вызывало никаких подозрений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как психиатр оценил поступок волгоградского школьника, желавшего зарезать девочку.

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