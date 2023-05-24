Одумалась или испугалась? Инстасамка погасила долг перед налоговой

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Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 30 0

Инстасамка погасила долг перед ФНС

Одумалась или испугалась? Инстасамка погасила долг перед налоговой

Фото: Instagram* / instasamkca

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Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверять блогеров.

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, погасила долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Что именно побудило блогера и певицу выполнить свои обязательства перед законом, неизвестно. Подробности сейчас уточняются.

В начале мая ФМС вынесла решение о приостановлении всех операций по банковским счетам Интернет-звезды. Тогда ее подозревали в неуплате налогов и отмывании денег, поэтому Инстасамка попала в черный список инфоцыган. В тот же день она собрала чемодан и уехала в Дубай.

17 мая с банковских счетов рэперши были сняты все ограничения. Действующих решений о заблокированных счетах певицы не было.

Из-за недавних громких дел Елены Блиновской и блогера Лерчек, правоохранители продолжают активно проверять блогеров на невыполнение обязательств перед государством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Интернет-звезда Лерчек, так и не погасила долг перед налоговой в размере 311 миллионов рублей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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