Источник опроверг, что блогер Лерчек погасила долг перед налоговой в 311 млн

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 33 0

Столичные следователи продолжают расследовать дело, возбужденное в отношении четы Чекалиных.

Источник опроверг, что блогер Лерчек погасила долг перед налоговой в 311 млн

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пока не погасила долг перед налоговой в размере 311 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ходом дела.

«Нет оснований для прекращения уголовного дела в отношении Чекалиных. Говорить о погашении задолженности — преждевременно», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

По его словам, знаменитая семья пока не подавала уточненных налоговых деклараций в ФНС. К тому же, до сих пор не оплачены пени и штрафы. Знаменитости перевели деньги на счета налоговой, но в ведомстве еще не решили, в счет чего пойдут эти средства — имеющейся задолженности или других обязательных платежей.

«Это процесс решается не за один день. Столичный СК продолжает расследовать уголовное дело», — добавил источник.

Одновременно Чекалины и другие задолжавшие государству блогеры активно работают с адвокатами, чтобы правильно выстроить линию защиты. Поскольку прежде подобных судебных прецедентов не было, нет понимания, должны знаменитости платить доначисленные налоги добровольно или с санкции правоохранителей.

О полном погашении задолженности со стороны четы Чекалиных ранее сообщил адвокат звездной семьи Константин Третьяков. По его словам, блогер Лерчек перевела ФНС всю сумму — 311 миллионов рублей — еще в начале мая. Теперь она ожидает снятия ограничительных мер и прекращения уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит Лерчек за нарушение запрета суда пользоваться телефоном, и о других наложенных на нее ограничениях.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
22 мая
Больше ничего не должна: блогер Лерчек погасила долг перед налоговой
18 мая
Игра с огнем: что грозит Лерчек за нарушение запрета суда пользоваться телефоном
17 мая
Телефон в руках, кальян в зубах: блогер Лерчек нагло наплевала на постановление суда
12 мая
По-хорошему не получилось. Суд арестовал более 311 миллионов со счетов Лерчек
5 мая
Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги
4 мая
Личный бренд за 172 миллиона в год: у Лерчек нашелся еще один источник дохода
3 мая
План не удался: налоговая нашла кое-что интересное в «грязном» бизнесе Лерчек
2 мая
Кто следующий? На прицеле правоохранителей еще четверо известных блогеров
20 апр
История продолжается: как оскандалившаяся Лерчек заработала почти три миллиарда
8 апр
«Нас не посвящают»: адвокат Лерчек рассказал о текущем положении ее дел
+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
Правильный план экономит много денег: Китайский совет дня на понедельник,...

Последние новости

13:20
ФСБ предотвратила теракт в Оренбургской области
13:18
В освобожденном Артемовске началось предварительное разминирование
13:16
Весь в отца: Леонид Якубович впервые показал не известного публике сына
13:04
Пашинян назвал условие для признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
12:49
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа
12:38
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
Медленно, но верно: что ждет Зеленского в «проклятую дату Украины» через год
«Симбиоз этно и рока»: SНАМАN об участии в рок-опере «Князь Владимир»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023