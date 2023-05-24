Видно ботокс: косметолог дала Виктории Боне советы по «уколам красоты»

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Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

Косметолог Красота посоветовала Боне делать ботокс не чаще трех раз в год

Видно ботокс: косметолог дала Виктории Боне советы по «уколам красоты»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Модель часто пользуется услугами косметологов и пластических хирургов. Удастся ли ей не стать «жертвой ботокса»?

Звезда «Дома-2» Виктория Боня забывает про чувство меры, когда дело доходит до «уколов красоты». Об этом заявила косметолог Анна Красота.

«У Виктории видно, что ботокс стоит в верхней трети — это лоб, межбровка и глазки, может носик. Также это увлажнение лица — биоревитализация есть, то есть гиалуроновая кислота», — цитирует эксперта издание dni.ru.

Колоть ботокс косметолог посоветовала звезде не чаще трех раз в год, а гиалуронку — курсом два-три раза в год. При этом контурная пластика губ, скул и носогубных складок Боне совсем не мешает. По мнению эксперта, «улыбчивой» звезде такие процедуры необходимы.

«Также уходовые процедуры, чистки, пилинги рекомендую, и домашний уход обязательно», — отметила Красота.

Как считает косметолог, модель смогла сохранить индивидуальность своего лица. Сама знаменитость не раскрывает, какие именно процедуры делает, но часто хвастается в соцсетях их результатами.

Недавно, например, Боня сделала пластическую операцию на лице, после чего поделилась фотографиями «до» и «после». Немного времени спустя блогер чудесным способом омолодила лицо: под напором холодного кислорода ей под кожу «вбили» омолаживающий коктейль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктория Боня опозорилась на красной дорожке в Каннах.

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