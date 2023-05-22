Слишком долго размахивала: Боня опозорилась на красной дорожке в Каннах
Викторию Боню прогнали с красной дорожки в Каннах
Фото: Mickael Chavet / ТАСС
Звезда, судя по всему, почувствовала себя голливудской иконой.
Визит телеведущей Виктории Бони на Каннский кинофестиваль полон конфузов. В этом году на один из дней мероприятия она пришла в пышном платье, которое было украшено зелеными перьями и тысячами сверкающих камней.
Наряд Бони напомнил поклонникам птицу из-за длинных рукавов в виде крыльев. Однако вскоре что-то пошло не так.
В одном из Telegram-каналов оказались кадры, на которых видно, как модель настолько долго размахивала «крыльями» перед фотожурналистами, что один из сотрудников фестиваля попытался увести диву с красной дорожки, торопливо бегая вокруг нее.
Пользователи высмеяли эти кадры и посчитали, что Боне в Каннах не рады. Сотрудники и фотографы, скорее всего, требовали, чтобы та побыстрее скрылась с их глаз.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист раскритиковала образ Виктории Бони на Каннском фестивале.
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