Слишком долго размахивала: Боня опозорилась на красной дорожке в Каннах

|
Полина Долгова
Полина Долгова 97 0

Викторию Боню прогнали с красной дорожки в Каннах

Слишком долго размахивала: Боня опозорилась на красной дорожке в Каннах

Фото: Mickael Chavet / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

Звезда, судя по всему, почувствовала себя голливудской иконой.

Визит телеведущей Виктории Бони на Каннский кинофестиваль полон конфузов. В этом году на один из дней мероприятия она пришла в пышном платье, которое было украшено зелеными перьями и тысячами сверкающих камней.

Наряд Бони напомнил поклонникам птицу из-за длинных рукавов в виде крыльев. Однако вскоре что-то пошло не так.

В одном из Telegram-каналов оказались кадры, на которых видно, как модель настолько долго размахивала «крыльями» перед фотожурналистами, что один из сотрудников фестиваля попытался увести диву с красной дорожки, торопливо бегая вокруг нее.

Пользователи высмеяли эти кадры и посчитали, что Боне в Каннах не рады. Сотрудники и фотографы, скорее всего, требовали, чтобы та побыстрее скрылась с их глаз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист раскритиковала образ Виктории Бони на Каннском фестивале.

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль
22 мая
Война каблукам: Дженнифер Лоуренс шокировала зрителей в Каннах
19 мая
«Культура отмены сиюминутна»: что ждет Джонни Деппа после триумфального камбэка
18 мая
Настоящий пират: Джонни Деппа раскритиковали за «гниющие» зубы
17 мая
Как попугай: стилист раскритиковала образ Виктории Бони на Каннском фестивале
17 мая
До слез: Джонни Деппа удостоили продолжительных оваций в Каннах
17 мая
«Только я так умею»: Виктория Боня оконфузилась на Каннском кинофестивале
17 мая
Актер Джонни Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль
21 апр
Затмила всех на Каннском фестивале: как сейчас выглядит Сара Мишель Геллар
15 окт
Вы — само совершенство: в Лондоне названа самая красивая женщина мира
2 июл
Никита Михалков: на Каннский фестиваль можно попасть, только показывая ненависть
+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.94
0.03 86.50
0.22
Правильный план экономит много денег: Китайский совет дня на понедельник,...

Последние новости

21:04
Боялись всего: жители Артемовска пожаловались на откровенные зверствах ВСУ
20:53
Пресс-секретарь Прилепина рассказала о его самочувствии после покушения
20:42
«Дьявольская печать»: эзотерик разглядела зловещий символ на банкноте гривны
20:31
Врачебное варварство: кого из звезд Голливуда навсегда испортила «пластика»
20:27
Пережил три операции и резко похудел: россиянин едва не умер из-за кариеса
20:22
Квартира с мумией топила соседей на протяжении трех дней в Москве

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023