Слишком долго размахивала: Боня опозорилась на красной дорожке в Каннах

Звезда, судя по всему, почувствовала себя голливудской иконой.

Визит телеведущей Виктории Бони на Каннский кинофестиваль полон конфузов. В этом году на один из дней мероприятия она пришла в пышном платье, которое было украшено зелеными перьями и тысячами сверкающих камней.

Наряд Бони напомнил поклонникам птицу из-за длинных рукавов в виде крыльев. Однако вскоре что-то пошло не так.

В одном из Telegram-каналов оказались кадры, на которых видно, как модель настолько долго размахивала «крыльями» перед фотожурналистами, что один из сотрудников фестиваля попытался увести диву с красной дорожки, торопливо бегая вокруг нее.

Пользователи высмеяли эти кадры и посчитали, что Боне в Каннах не рады. Сотрудники и фотографы, скорее всего, требовали, чтобы та побыстрее скрылась с их глаз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист раскритиковала образ Виктории Бони на Каннском фестивале.