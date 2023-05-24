Вопрос выживания: почему Украина пытается сохранить транзит нефти и газа из РФ 

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 28 0

Политолог Бредихин: Украина пытается сохранить транзит нефти и газа из РФ для выживания

Фото, видео: Рюмин Александр /ТАСС; личный архив Антона Бредихина;5-tv.ru

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Несмотря на нынешнее противостояние, Украина хочет и дальше получать все «плюшки» от российского государства. А вот от других стран требует от этого отказаться. В чем подвох?

Украина пытается сохранить транзит российской нефти и газа через свою территорию, несмотря на конфликт. По словам политолога Антона Бредихина, власти делают это, чтобы выжить.

«Украина думает на шаг вперед в этом плане. Они помнят пример Первой Мировой войны и те заявления, которые делали западные лидеры о том, что территории Украины и Кавказа нужны им только для обеспечения себя ресурсами», — отметил политолог.

Примечательно, что Киев действительно не хочет лишать себя возможности зарабатывать на транзите, но при этом требует от других стран разорвать экономические отношения с Россией. Власти Украины хотят сохранить ресурсы для своего выживания, ведь потом все это понадобится ЕС и НАТО.

«Если трубы не будет, ни территория, ни населения не нужно будет никому на Западе», — подчеркнул Бредихин.

Как на такие инициативы могут отреагировать страны Евросоюза? Ответ прост — никак. По словам политолога, Западу просто придется соглашаться с текущими условиями и делать дальнейшие шаги для сохранения преимущества в рамках диалога с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что цены на нефть резко подскочили после решения о сокращении ее добычи.

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