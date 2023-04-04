Цены на нефть резко подскочили после решения о сокращении ее добычи

Мировые цены на нефть резко пошли вверх. За баррель марки Brent сегодня давали уже больше 85 долларов — впервые с начала марта. Это произошло после решения восьми государств, включая Россию, сократить добычу «черного золота».

Так наша страна уже с марта уменьшила объемы сразу на 500 тысяч баррелей в сутки — это примерно 5% от уровня добычи декабря прошлого года. Если так пойдет и дальше, то потолок цен, введенный Западом, может рухнуть.

Даже внутри западной коалиции не все ладно. Американские журналисты выяснили, что, например, Япония и не думала придерживаться этого потолка. Вашингтон разрешил Токио покупать наши нефть и газ по старой цене. И такое происходит с самого начала спецоперации.