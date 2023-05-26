«Мы хороним западную моду»: как прошла XII Русская Музыкальная Премия RU.TV

Заявленной тематикой дресс-кода церемонии стал «Русский арт».

XII ежегодная Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV прошла 23 мая в «Крокус Сити Холле». По ковровой дорожке цвета маджента прошлись: Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Митя Фомин, Наталья Подольская, Мот со своей супругой Марией Мельниковой, Ханна, Люся Чеботина, ЮрКисс, Ксения Бородина, Анастасия Волочкова, Оксана Самойлова и Джиган, Алла Довлатова, Бьянка, Ivan, Маша Малиновская, Люси LovaLova и другие. Ведущими мероприятия стали четыре звездных дуэта: Елена Север и Валдис Пельш, Татьяна Геворкян и Оскар Кучера, Ида Галич и Александр Рогов, Dava и Милана Хаметова.

В этот вечер звезды отечественного шоу-бизнеса пришли согласно требованиям дресс-кода, который придумал ведущий церемонии Александр Рогов. Заявленной темой нарядов на ковровой дорожке стал «Русский арт». Известный стилист предложил гостям вдохновиться традиционными мотивами, переосмыслив работы русских живописцев, и, конечно, одеться в бренды отечественных дизайнеров. Сам Рогов появился на дорожке в белом костюме, украсив образ необычными очками от Balenciaga.

«Из-за того, что я по большому счету обслуживающий персонал сегодня, я ведущий, я не должен был наряжаться слишком ярко, поэтому я белый холст, и на мне каждый может нарисовать все, что он хочет», — эксклюзивно признался стилист корреспонденту 5-tv.ru.

Блогер Карина Нигай и вовсе выбрала аутфит, символизирующий прощание с западными брендами.

«Как арт-объект мы выбрали картину Чехова „Молодая вдова на могиле мужа“. Сегодня мы хороним западную моду для того, чтобы дать дорогу российским дизайнерам», — провокационно заявила блогер.

Певец Митя Фомин пришел на премию в образе русского богатыря. Артист был одет в серебряный тренч, украшенный драгоценными камнями.

«Я, знаете, чуть-чуть ограбил исторический музей Москвы», — пошутил Фомин.

Ксения Бородина появилась на ковровой дорожке в компании звездного стилиста Алеко Надирян. Именно он и создал телеведущей черное платье для мероприятия. По признанию самого Алеко, он вдохновлялся силуэтами маэстро Валентина Юдашкина. Дополняет образ массивный крест, расположенный на груди ведущей и украшенный рубинами и изумрудами, из винтажной коллекции 50-х годов Chanel.

Юлианна Караулова для премии выбрала графичное платье, вдохновленное полотнами Казимира Малевича. А певица Севиль, появившаяся на публике в мини-платье с открытой грудью, остановилась на образе по мотивам картины Ивана Айвазовского «Среди волн».

«Мы решили сохранить какую-то хрупкость, нежность и утонченность, но в то же время добавить мужскую стихию, мощь и силу природы», — отметила певица.

Виктория Дайнеко пришла в пышном длинном платье пастельных оттенков. По признанию самой певицы, как только она узнала о заявленной тематике дресс-кода «Русский арт», в первую очередь артистка подумала именно об этом наряде.

Блогер Люси LovaLova появилась на ковровой дорожке в черно-белом образе, который отражает степень переплетенности и взаимосвязи вещей в нашем мире. А белые длинные перчатки и выбеленные брови символизируют светлую полосу, которая никого не обойдет.

Дизайнер Ева Богданова пришла в одном из самых эпатажных нарядов: в черном боди, дополненном дерзкими стрепами, и юбке, состоящей из геометрических линий.

«Мне кажется, мой образ — это современное чтение Малевича», — отметила Богданова.

Триумфатором премии стала Anna Asti: она забрала сразу четыре статуэтки. Певица выиграла в номинациях «Лучшая певица», «Прорыв года», «Лучшая песня» и «Лучший концертный тур». Лучшим певцом стал JONY, а артистом года — Дима Билан. Люсю Чеботину наградили в категории «Звезда Русского Радио», а Дмитрия Маликова — «За вклад в развитие музыкального бизнеса». Заветный Самовар Премии телеканала RU.TV получили Денис Клявер и Стас Костюшкин в номинации «Воссоединение года» и спели свой многим полюбившийся хит «День рождения», заявив, что их дуэт вновь возвращается на сцену спустя десять лет разлуки.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве прошел концерт певца IVAN.