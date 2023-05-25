Глава СВР Нарышкин прокомментировал информацию о ранении главкома ВСУ Залужного

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 76 0

Глава СВР Нарышкин заявил, что Россия получает информацию о состоянии Залужного

Глава СВР Нарышкин прокомментировал информацию о ранении главкома ВСУ Залужного

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Тема:
Спецоперация

Сообщалось, что главнокомандующий украинской армии получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.

Россия получает информацию о состоянии главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает Радио Sputnik.

«Конечно, мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Может быть, вас разочарую, но вряд ли сообщу вам что-то, что находится за пределами ваших знаний», — заявил Нарышкин.

Он добавил, что не хотел бы разглашать детали. Некоторое время назад появилась информация, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту. Официальный Киев не стал подтверждать это сообщение.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Залужный не сможет продолжить службу из-за полученных ранений. Состояние здоровья украинского главкома осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

Тема:
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