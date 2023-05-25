Милорад Додик: США и Британия подвергают «сатанизации» Республику Сербскую

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Милорад Додик заявил о недружелюбии западных дипломатов по отношению к Республике Сербской

Милорад Додик: США и Британия подвергают «сатанизации» Республику Сербскую

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Евросоюз всячески пытается склонить РС к присоединению к антироссийским санкциям.

Дипломаты из Великобритании и США недоброжелательно относятся к сербам и Республике Сербской, в западных СМИ ее постоянно подвергают «сатанизации». Об этом заявил глава РС Милорад Додик в интервью газете «Известия».

«Можно отдельно отметить и так называемую медийную сатанизацию Республики Сербской в европейских СМИ. Западу нас показывают всегда в очень негативном контексте. И эта ложь носит массовый характер. Все это — те вещи, которым мы подвергаемся ежедневно», — сказал он.

В том числе Додик отметил, что Евросоюз всячески пытается склонить республику к присоединению к санкциям против России. Из-за отказа РС участвовать в антироссийской истерии, Запад всячески давит на нее. Несмотря на эти трудности, республика намерена и дальше сотрудничать с Москвой.

«Мы постоянные и настойчивые друзья России — именно так нас рассматривают на Западе. Поэтому усиливается и вся негативная деятельность по отношению к нам», — сказал Додик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милорад Додик считает Россию одной из опор нового многополярного мира.

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