Додик считает РФ одной из опор нового многополярного мира

Россия будет одной из опор нового многополярного мира. Такое мнение выразил президент Республики Сербской Милорад Додик в беседе с телеканалом РТРС. По его словам, мир перестал быть однополярным. При этом РФ не позволит собой управлять и не допустит, чтобы кто-то разделил ее, как это случилось с бывшей Югославией. Москва готова противостоять бомбардировкам НАТО.

«Россия будет одной из основных опор нового мира, который, я верю, будет миром без войны, миром сотрудничества, стабильности и прогресса в общем, а не миром конфликтов и доминирования», — объяснил Додик.

Помимо этого он отметил, что Республика Сербская намерена действовать на своем уровне также, как действует Россия в глобальном смысле. По словам Додика, республика не смеет вступать в ряды тех, кто поддерживает «антироссийскую эйфорию».

Ранее появилась информация, что Босния и Герцеговина не присоединились к антироссийским санкциям в связи с позицией Республики Сербской. Москва, в свою очередь, ценит доброжелательность со стороны самопровозглашенного государства. Как сообщал 5-tv.ru президент РФ Владимир Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в украинском вопросе.