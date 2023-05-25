Курение и ириски: какие привычки оставят вас без зубов?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Стоматолог Автандилян назвала грызение семечек и орехов причиной болезней зубов

Курение и ириски: какие привычки оставят вас без зубов?

Фото: www.globallookpress.com / kati

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Из-за определенных действий на эмали могут образовываться микротрещины.

Красивая улыбка является не только внешним преимуществом, но и залогом здоровых зубов. Чтобы исправить зубные недостатки, приходится проходить дорогостоящее лечение у стоматолога. Можно ли этого избежать и как сохранить здоровье ротовой полости на долгий срок? На эти вопросы ответила врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян в беседе с изданием dni.ru. Она рассказала, какие повседневные привычки могут буквально уничтожить обворожительную улыбку.

Зубы для еды, для остального — руки

Мало кто знает, что вскрытие зубами пакетов, открывание крышек, перекусывание ниток, грызение ногтей, семечек или орехов — очень негативно отражается на зубной эмали. На ней могут образоваться микротрещины, которые в будущем обернутся плачевными последствиями.

Полусонная трапеза

Ночью слюна вырабатывается гораздо медленнее, поэтому зубы теряют существенную часть защиты от бактерий. В итоге патогенные микроорганизмы размножаются во рту и питаются кусочками еды, которые остались после крайнего приема пищи.

Тянут-потянут, вытянут кариес

Любителям тягучих конфет по типу ирисок, мягкой карамели или мармелада следует быть аккуратнее. Подобные сладости очень пластичны, часто прилипают к зубам, забиваясь в труднодоступные места. Там они долго контактируют с эмалью, в результате чего она становится мягче и подвержена повреждениям.

Курение — зло

Табачный дым очень опасен для всего организма в принципе. С зубами сигаретные отходы сталкиваются в первую очередь, проходя мимо них на пути к горлу и легким. Из-за регулярного курения на эмали остается бактериальный налет. Это чревато возникновением гингивита, пародонтита, зубного камня и прочих болезней. Также у заядлых курильщиков неприятный запах изо рта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему щелчки в челюсти крайне опасны.

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