Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Глава РФ подчеркнул важность упрочнения дружественных отношений с африканскими партнерами.

Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки

Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

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Президент России Владимир Путин адресовал поздравительную телеграмму главам африканских государств по случаю Дня Африки. Соответствующая публикация появилась на сайте Кремля.

Глава государства прокомментировал, что День Африки –это праздник, который стал символом победы африканского народа над колониализмом. В телеграмме отмечено стремление жителей континента к свободе, миру и процветанию.

«Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами», — подчеркнул Путин.

По словам российского президента, проведенный в 2019 году саммит Россия-Африка поспособствовал укреплению двусторонних связей во многих сферах. Путин также пригласил глав африканских стран в Россию в июле 2023 года. Санкт-Петербург летом готовится провести второй российско-африканский саммит.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Путиным «на полях» саммита ЕАЭС.

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Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки

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