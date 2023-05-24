Лукашенко встретился с Путиным «на полях» саммита ЕАЭС

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. С президентом России Владимиром Путиным он встретился «на полях» саммита Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Тема форума — «Евразийская интеграция в многополярном мире». В пленарном заседании принимают участие лидеры всех стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

На повестке дня много важнейших тем. И речь не только об украинском конфликте и мировом кризисе. Важно определить вектор совместного развития, которого страны будут придерживаться в ближайшие годы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеообращение президента РФ Владимира Путина к участникам Международной встречи по безопасности.