Лукашенко встретился с Путиным «на полях» саммита ЕАЭС

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 37 0

На повестке дня много серьезных вопросов. Речь не только о мировом кризисе.

Лукашенко встретился с Путиным «на полях» саммита ЕАЭС

Фото: Сысоев Григорий /ТАСС

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Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. С президентом России Владимиром Путиным он встретился «на полях» саммита Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Тема форума — «Евразийская интеграция в многополярном мире». В пленарном заседании принимают участие лидеры всех стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

На повестке дня много важнейших тем. И речь не только об украинском конфликте и мировом кризисе. Важно определить вектор совместного развития, которого страны будут придерживаться в ближайшие годы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеообращение президента РФ Владимира Путина к участникам Международной встречи по безопасности.

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