«Мне надоело»: 30-летняя Майли Сайрус внезапно отменила гастроли

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Рита Миронова
Рита Миронова 31 0

Майли Сайрус призналась, что устала от гастрольной жизни

«Мне надоело»: 30-летняя Майли Сайрус внезапно отменила гастроли

Фото: NINA PROMMER / ТАСС

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После премьеры альбома, которого фанаты ждали три года, певица вдруг расхотела давать выступления. В чем причина?

Американская певица Майли Сайрус отменила гастроли и объяснилась перед фанатами. В своем личном блоге звезда призналась, что очень устала от концертов.

«Это не связано с нелюбовью к фанатам, только с тем, что мне надоело переодеваться в кабинке. А это реалии жизни в дороге», — написала Сайрус.

При этом она отметила важность связи со своими поклонниками. Несмотря на отмену тура, знаменитость пообещала фанатам продолжить «путешествие», которое продолжается на протяжении 20 лет.

«Выступления для вас — это одни из лучших дней моей жизни», — подчеркнула певица.

Звезда решила сделать перерыв от жизни в дороге, но не от музыки. Она продолжит писать новые песни, которые в будущем будут радовать ее фан-базу. Но в 30 лет полностью посвящать себя карьере и гастрольной жизни Майли уже не только не может, но и не хочет.

В личной жизни певицы пока тихо: после развода с Лиамом Хемсвортом она не начинала серьезные отношения с кем-либо. А в новом альбоме даже оставила несколько «пасхалок» о том, какой на самом деле была жизнь с бывшим мужем и сколько раз он ей изменял.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанат Тейлор Свифт устроился охранником ради встречи со звездой.

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