Мечта сбылась: фанат Тейлор Свифт устроился охранником ради встречи со звездой

По словам мужчины, место перед сценой оказалось даже лучшим вариантом, чтобы поближе рассмотреть знаменитость.

Один из поклонников певицы Тейлор Свифт, не достав долгожданные билеты на концерт артистки, нашел способ попасть на выступление и воочию увидеть знаменитость. Дэвид Перриго, который работает бухгалтером, устроился охранником на стадион, где выступала звезда.

Как рассказал телеканал NewsChannel 5, мужчина был настолько воодушевлен произошедшему, что во время выступления не был похож на привычного всем охранника. Он вместе с другими поклонниками подпевал звезде и даже пританцовывал. Необычное поведение заметила команда Свифт.

«На самом деле охрана Тейлор сделала мне выговор, сказав, что я слишком усердствую, и мне нужно немного сбавить обороты», — сказал Перриго.

Перриго был настолько счастлив осуществлению давней мечты, что даже его жена немного приревновала. По словам женщины, любимый поет песни с таким энтузиазмом и страстью, будто кажется, что он в Свифт влюблен всю жизнь.

К слову, до этого необычного случая публика узнала о неприятном инциденте на концерте звезды. Так, во время выступления Свифт в Филадельфии один из охранников агрессивно себя вел с фанаткой. Артистка даже остановила концерт и сделала мужчине замечание, сообщило издание Page Six. А после певица подарила поклоннице билеты на концерт.

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