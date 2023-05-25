Патрушев: для ликвидации голода в мире необходимо отказаться от санкций

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Ограничения отрезают нуждающиеся страны от продовольствия.

Патрушев: для ликвидации голода в мире необходимо отказаться от санкций

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что для обеспечения мировой продовольственной безопасности необходимо отказаться от санкций и ограничений. Только тогда, отметил деятель, возможно будет накормить нуждающиеся страны. Об этом он рассказал в рамках своего выступления на конференции по безопасности.

По словам Патрушева, в целом в мире стабильная продовольственная обстановка, дефициты наблюдаются лишь в некоторых регионах. Для решениях этого вопроса, объяснил он, необходимо отказаться от санкций в отношении продовольствия. Отказ от ограничений также позволит ликвидировать голод в некоторых странах.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамка конференции ЕАЭС заявил, что Евразийский экономический союз должен превратиться в центр решения глобальных вопросов.

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