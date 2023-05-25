Лукашенко: ЕАЭС должен стать новым центром принятия решений в мире

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Внимание, проявленное к мероприятиям в Москве, однозначно свидетельствует об этом, считает белорусский лидер.

Лукашенко: ЕАЭС должен стать новым центром принятия решений в мире

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Евразийский экономический союз должен превратиться в центр решения глобальных вопросов. Об этом глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в рамках форума ЕАЭС в Москве.

По словам белорусского лидера, сегодня изменения происходят во всем мире. Человечество, отметил он, вступает в целую эпоху, которая отличается наличием преобразований и стремительным развитием. В этой связи политик считает, что однополярная система управления устаревает — она уже не удовлетворяет интересы всех участников международных отношений.

«Одним из таких центров должен стать Евразийский экономический союз», — подчеркнул Лукашенко и добавил, что это подтверждает пристальное внимание, которое второй день проявляется к событиям и мероприятиям форума.

По его словам, участники союза добились определенных успехов в сфере промышленного взаимодействия. Бюджет ЕАЭС будет направлен на развитие совместных проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство.

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Лукашенко: ЕАЭС должен стать новым центром принятия решений в мире

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