Лукашенко: ЕАЭС должен стать новым центром принятия решений в мире

Евразийский экономический союз должен превратиться в центр решения глобальных вопросов. Об этом глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в рамках форума ЕАЭС в Москве.

По словам белорусского лидера, сегодня изменения происходят во всем мире. Человечество, отметил он, вступает в целую эпоху, которая отличается наличием преобразований и стремительным развитием. В этой связи политик считает, что однополярная система управления устаревает — она уже не удовлетворяет интересы всех участников международных отношений.

«Одним из таких центров должен стать Евразийский экономический союз», — подчеркнул Лукашенко и добавил, что это подтверждает пристальное внимание, которое второй день проявляется к событиям и мероприятиям форума.

По его словам, участники союза добились определенных успехов в сфере промышленного взаимодействия. Бюджет ЕАЭС будет направлен на развитие совместных проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство.