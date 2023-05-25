Су-35 и Су-27 подняли в небо из-за летевших к границе РФ бомбардировщиков США

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 54 0

Нарушения российского воздушного пространства допущено не было.

Су-35 и Су-27 подняли в небо из-за летевших к границе РФ бомбардировщиков США

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Российские истребители Су-35 и Су-27 подняли в небо из-за летевших к границе РФ бомбардировщиков ВВС США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечалось, что благодаря оперативной работе служащих нарушения воздушного пространства РФ допущено не было.

«Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. После удаления иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российские истребители вернулись на аэродром базирования», — говорилось в заявлении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все подобные маневры совершаются в строго соответствии с международными соглашениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель Су-27 подняли в небо из-за американских стратегических бомбардировщиков типа B-1B. Инцидент произошел в небе над Балтийским морем.

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